Фрагмент выступления Павла Воли «о дворце» вырезали из эфира ТНТ

https://static.news.ru/photo/6ceb38cc-7e73-11eb-b966-96000091f725_660.jpg Павел Воля Фото: vk.com/realvolya

Телеканал ТНТ выпустил в эфир урезанную запись выпуска Comedy Club, в которую не вошёл фрагмент выступления Павла Воли «о дворце» президента РФ Владимира Путина. Полная версия выпуска доступна на сайте платформы Premier.

Юморист произнёс полутораминутный монолог о ненависти в Интернете, упомянув в том числе видео с расследованием Алексея Навального о «дворце Путина», которое он посмотрел по рекомендации. Воля никак не высказался о самом расследовании, но высмеял комментаторов ролика, которые «точно знают», принадлежит ли этот дом Владимиру Путину или нет, передаёт «Подъём».

Ранее стало известно, что пародия из шоу «Однажды в России» на канале ТНТ, в которой высмеяли «главных пропагандистов» страны, удалена с YouTube и онлайн-кинотеатра Premier, который принадлежит «Газпром-медиа». В короткой сценке зрителям показали образы отечественных телеведущих, среди которых Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв, Артём Шейнин и Ольга Скабеева.

Как сообщал NEWS.ru, юморист Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва. Его персонаж Владимир Соловьёв-Разбойников провёл передачу «Полный гутен таг» на вымышленной радиостанции «ДвестиFM». Ироничный скетч был показан в рамках шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ.