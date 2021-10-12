Telegram заблокирует канал "Мужское государство"

Основатель Telegram-канала «Мужское государство» Владислав Поздняков заявил, что платформа в ближайшее время заблокирует сообщество по просьбе представителей App Store и Play Market. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram. При этом известно, что Министерство юстиции РФ может признать «Мужское государство» экстремистским.

От представителей App Store и Play Market мы получили жалобу о том, что в Telegram-канале распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации. Авторы жалобы требуют ограничить доступ к каналу на данных платформах, - сообщил Поздняков.

Основатель канала обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой начать что-то делать. По мнению Позднякова, «аппетиты эпл и гугл будут только расти».

Ранее стало известно, что в России американской компании Google пригрозили новым многомиллионным штрафом за отказ удалять запрещённый в стране контент. По этим протоколам транснациональной корпорации может быть выписан штраф до восьми млн рублей. Отмечается, что по каждому из протоколов Google грозит штраф до четырёх млн рублей. Судебное заседание по делу в отношении компании пройдёт 8 ноября.