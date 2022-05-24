Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян Аналитики: за май число телефонных мошенников выросло почти вдвое

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

За май число телефонных мошенников выросло вдвое, передают «Известия», объясняя это затишьем в марте-апреле, когда кол-центры «вымогателей» были уничтожены на Украине. Преступники нашли более эффективную схему обмана, давящую сразу на несколько страхов: они предупреждают жертв о нелегальной попытке перевода со счета в недружественную страну.

Мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан. Во-первых, потери денег, во-вторых, они запугивают, что перевод на Украину может рассматриваться в качестве помощи боевикам, — пояснила руководитель специализирующейся на борьбе с мошенниками платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Она также отметила, что количество обращений выросло на 86% по сравнению с предыдущим периодом. Согласно собранной статистике, в 40% случаев вымогатели представлялись сотрудниками ВТБ, в 20% — «Сбера» и «Тинькофф».

В Центробанке подтвердили рост мошеннических операций. С начала месяца регулятор инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров, заподозренных в сомнительных звонках.

Ранее в Центробанке придумали, как вернуть деньги, переведённые мошенникам. Регулятор намерен обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, информация о которых есть в базе ЦБ.