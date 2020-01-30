https://static.news.ru/photo/1ab6ea1e-4351-11ea-bb70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Компания «Технопарк» подала апелляцию на решение арбитражного суда Архангельской области о сносе части возведённых строений в районе железнодорожной станции «Шиес». Инстанция вынесла соответствующий вердикт 9 января 2020 года и обязала предприятие в течение месяца ликвидировать несколько зданий. Истцом выступила администрация муниципального образования «Урдомское».

Рассмотрение жалобы будет в 14-м арбитражном апелляционном суде в Вологде. Когда будет назначена дата рассмотрения, пока неизвестно, — цитирует пресс-службу арбитражного суда Архангельской области ТАСС.

Ответчику необходимо снести сооружения зоны выгрузки вдоль железнодорожных путей, ангары, общежитие и даже вертолётную площадку. Объекты признали самостроем.

В 2018 году власти Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Руководство столицы хотело вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге.

Местные жители выступили против строительства полигона. В ответ на это губернатор Орлов назвал их «шелупонью». От митингов и пикетов люди перешли к физическому противостоянию развернувшейся стройке. Полгода назад экоактивисты разбили у станции палаточный лагерь, чтобы останавливать работу тяжёлой техники.

Архангелогородцев поддержали жители соседних регионов — Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия. Людей разгоняли Росгвардия и ЧОП, писал NEWS.ru.