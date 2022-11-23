«Технология предполагает полное восстановление конечностей после ранений» Травматолог из Бурденко — о новом способе протезирования, который применяют к раненым российским солдатам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском госпитале имени Бурденко применяют «беспрецедентные для медицинской практики способы восстановления конечностей», которые используют для лечения раненных на Украине российских солдат. Новость об этом, со ссылкой на Минобороны РФ, широко разошлась по СМИ и была встречена скептическими отзывами в соцсетях. На самом деле такая технология существует, речь идет о 3D-моделировании имплантатов. Оно действительно позволяет восстановить утраченные суставы, мышцы и кожу. NEWS.ru поговорил с начальником Центра травматологии и ортопедии, главным травматологом военно-клинического госпиталя им академика Бурденко Артуром Керимовым о том, в чем состоит упомянутая технология.

— Технологии 3D-печати протезов применяются в России и мире давно. В чем уникальность этой?

— Именно в лечении огнестрельных переломов нигде в мире не применяли такую комбинацию. Технология предполагает полное восстановление конечностей после минно-взрывных и огнестрельных ранений.

— В чем суть технологии?

— При современных огнестрельных переломах создаются серьезные дефекты костной и мягкой тканей, которые необходимо как-то замещать. Есть разные методики замещения — это способ Илизарова: замещение путем пересадки свободных кровоснабжаемых лоскутов. Но все это нужно как-то фиксировать. Обычные конструкции, которые используются в травматологии, не подходят для замещения таких массивных дефектов.

Фото: Госпиталь им. Бурденко

Уникальность технологии в том, что это не просто пластины. Это опорные конструкции, на которых можно ходить. Они позволяют максимально быстро заместить обширные дефекты костей. Не выращивать их снова по методике Илизарова, а заместить так называемым МЭШем. Есть такое понятие в медицине. Это опорный элемент, который изготавливается под конкретный дефект длинной трубчатой кости и замещает поврежденный фрагмент. Разработанная методика позволяет кости в будущем прорасти и стать полноценной частью тела.

— Этот способ восстановления конечностей создан специально для огнестрельных ранений?

— Изначально его разработали не для этого. Впервые я испробовал технологию в позапрошлом году на пациенте с хондросаркомой (злокачественная опухоль из хрящевой ткани бедренной кости. — NEWS.ru). Нам пришлось убрать часть кости и заменить ее как раз этим МЭШем. Учитывая положительный опыт, мы решили ее применить на огнестрельном переломе бедренной кости. Были получены положительные результаты.

— Как проходит процедура? Это хирургическая операция?

— Конечно, операция. Она может длится более 11 часов, в зависимости от характера ранения. Сначала рану нужно очистить специальной системой, в это время начинается подготовка к самой операции. Проводится КТ-исследование пациента, по которому биоинженерами разрабатывается проект будущего имплантата, создается его 3D-модель. Сначала она проектируется и полученный проект имплантата и костей печатается из пластика, это так называемая анатомическая модель. Вносится коррекция, и происходит печать имплантата из титана. МЭШи имеют полости, которые заполняются специальным биоактивным материалом, наносят заранее подготовленные стволовые клетки пациента, а поврежденные области наполняются смесью аутокости, аллокости. Полученная комбинация и вживляется в организм. После заживления раны дается нагрузка, начинается реабилитация.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сколько человек уже удалось вылечить и реабилитировать?

— Первую подобную операцию мы провели в апреле этого года. Есть люди, которые полностью прошли процесс реабилитации. Период восстановления — 3–5 месяцев, в зависимости от тяжести травмы. Один у меня уже полностью реабилитировался и вернулся в ряды вооруженных сил.