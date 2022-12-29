ТАСС: следствие требует заочного ареста основателя «Медиазоны» Верзилова

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Петр Верзилов

Следствие требует заочно арестовать основателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. По словам правозащитника, причиной стало нарушение издателем подписки о невыезде — он уехал в Ватикан.

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Верзилова, так как, по мнению правоохранителей, он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана. Заседание суда назначено на 9 января 2023 года, — приводит ТАСС слова Соловьева.

Кроме того, в квартире матери издателя в Москве прошли обыски. Причины проведения оперативных мероприятий неизвестны.

Верзилов проходит обвиняемым по делу о сокрытии гражданства Канады.

Как сообщал SHOT, против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения нового дела, уточняет SHOT, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче.