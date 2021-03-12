ТАСС: Навального доставили в ИК-2 в Покрове

https://static.news.ru/photo/a29a3d7c-834d-11eb-ab36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области в исправительную колонию № 2 в городе Покрове.

Навального перевели из СИЗО «Кольчугино», где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание, — сообщил журналистам ТАСС анонимный источник.

При этом адвокаты Навального прибыли в покровскую колонию, но в учреждении отказались сообщать юристам, доставили ли в ИК-2 их подзащитного.

Адвокаты Алексея съездили в ИК-2 в Покрове. Там им сказали, что никакой информации о доставлении Навального нет и вообще у учреждения «короткий день». Было 15:30. Где Алексей, по-прежнему неизвестно, и ФСИН явно собирается скрывать это как можно дольше, — говорится в Twitter Навального.

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Защитница оппозиционера Ольга Михайлова рассказала журналистам ТАСС, что адвокат поехал в покровскую колонию сразу после получения информации об этапировании его подзащитного из СИЗО. Однако в ИК-2 ему сказали, что из-за «короткого дня» руководства нет на месте.

Накануне адвокаты сообщили, что Навального вывезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Сейчас неизвестно, где он находится. Юристы с начала рабочего дня пытались попасть к своему подзащитному, однако им сообщили об отбытии оппозиционера только в 14:00.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев говорил, что оппозиционера будут содержать в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до рассмотрения его апелляции на приговор по делу о клевете.

Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты обжаловали это решение.

При этом в заключении политик находится по делу «Ив Роше». Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом «Новичок». Ему заменили условный срок, закончившийся ещё в 2020 году, на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в российской полиции, когда был в ФРГ, писал NEWS.ru.