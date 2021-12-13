Таксисты «Яндекса» устроили забастовку в Анапе

Таксисты Анапы присоединились к бастующим с начала декабря водителям «Яндекс.Такси» в Уфе, Искитиме, Волгограде, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде. Сегодня около 100-120 машин собралось на акцию протеста у ТЦ «Большой». Водители недовольны высоким процентом, который берут агрегаторы за использование сервиса, а также низкими тарифами на перевозки. Таксисты призывают коллег присоединиться к забастовке, сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Дело в том, что с 17 декабря «Яндекс» меняет стоимость смен на 12 часов с 300 рублей до 350. А смены на неделю станут вообще недоступны, — отмечает один из участков забастовки.

Акции протеста водителей такси проходят в российских городах с начала осени, все они связаны с вопросами оплаты водителей, растущими затратами на аренду и обслуживание машин, а также с высокой процентной ставкой, которую агрегатор взимает с таксистов. Некоторые водители считают, что отрасль нуждается в государственном регулировании.

Ранее сообщалось о волне забастовок водителей «Яндекс.Такси» в российских городах, фронт которых приближается к столице. Информация о возможных забастовках в Москве и Химках была опубликована в одном из пабликов VK 4 декабря, однако после многочисленных комментариев администратор группы удалил информацию.