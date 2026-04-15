15 апреля 2026 в 15:00

Такой суп хочется есть тоннами! Готовлю с чечевицей и ароматными копченостями

Этот суп — квинтэссенция сытости и домашнего уюта. Долгое томление раскрывает всю глубину вкуса чечевицы и копченостей, создавая невероятно густую и ароматную основу.

Что понадобится

250 г зеленой или коричневой чечевицы, 1 лук-порей (белая часть), 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 70 г копченого сала, 2 копченые колбаски (150 г), 2-3 веточки тимьяна, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. томатной пасты, 150 г натурального йогурта, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. паприки, соль, перец, 1,5 л воды.

Как я готовлю

Чечевицу замачиваю 4–6 часов, варю 25 минут без соли. Чеснок пассерую на масле, добавляю томатную пасту и паприку, прогреваю 1–2 минуты, остужаю, смешиваю с йогуртом.

Лук-порей, морковь и сельдерей шинкую. Сало режу соломкой, колбаски — кружочками. Сало обжариваю до вытапливания жира, добавляю овощи, колбаски, тимьян, жарю 5 минут.

Перекладываю в кастрюлю с чечевицей, варю 15 минут. Солю, перчу в конце. Подаю с йогуртовой заправкой.

Дмитрий Демичев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
