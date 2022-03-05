«Нет такой необходимости сегодня»: Путин о введении военного положения

Военное положение вводится в стране по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в России такой ситуации нет, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном вводе «особого положения» в стране. Об этом он рассказал в ходе встречи с сотрудницами «Аэрофлота» накануне 8 Марта, запись которой транслировалась на телеканале «Россия 24».

Военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Мы не планируем вводить никакого особо положения на территории РФ, не планируем, нет такой необходимости сегодня, — заявил он.

Путин отметил, что особое пoложение вводят в ситуации крупномасштабных внутренних угроз, а режим чрезвычайной ситуации (ЧC) могут задействовать регионально или на территории всего гоcударства в случае природных катастроф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о планах властей ввести военное положение в ряде российских регионов и запретить мужчинам призывного возраста выезжать за рубеж. Он посоветовал очень аккуратно относиться к подобным сведениям, чтобы не стать жертвой обмана.