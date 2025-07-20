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20 июля 2025 в 06:58

Такое печенье вы точно не пробовали — простой и яркий земелах с корицей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Земелах — традиционное еврейское печенье с богатой историей и неповторимым вкусом. Хрустящие ромбики с ароматом корицы станут прекрасным дополнением к чаю или кофе. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают это печенье идеальным выбором для домашней выпечки.

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • сливочное масло — 125 г;
  • сахар — 125 г + 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • корица — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Взбейте размягченное масло с яйцом, солью и сахаром.
  2. Добавьте молоко, затем просеянную муку, замесите тесто.
  3. Охладите тесто в холодильнике 30 минут.
  4. Раскатайте толщиной 1 см, посыпьте сахаром и корицей.
  5. Нарежьте на ромбики, выпекайте при 200°C 10–15 минут.
  6. Дайте остыть перед подачей.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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