Такое печенье вы точно не пробовали — простой и яркий земелах с корицей

Земелах — традиционное еврейское печенье с богатой историей и неповторимым вкусом. Хрустящие ромбики с ароматом корицы станут прекрасным дополнением к чаю или кофе. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают это печенье идеальным выбором для домашней выпечки.
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- сливочное масло — 125 г;
- сахар — 125 г + 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- корица — 1 ч. л.
Приготовление:
- Взбейте размягченное масло с яйцом, солью и сахаром.
- Добавьте молоко, затем просеянную муку, замесите тесто.
- Охладите тесто в холодильнике 30 минут.
- Раскатайте толщиной 1 см, посыпьте сахаром и корицей.
- Нарежьте на ромбики, выпекайте при 200°C 10–15 минут.
- Дайте остыть перед подачей.
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