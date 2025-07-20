Такое печенье вы точно не пробовали — простой и яркий земелах с корицей

Такое печенье вы точно не пробовали — простой и яркий земелах с корицей

Земелах — традиционное еврейское печенье с богатой историей и неповторимым вкусом. Хрустящие ромбики с ароматом корицы станут прекрасным дополнением к чаю или кофе. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают это печенье идеальным выбором для домашней выпечки.

Ингредиенты:

мука — 250 г;

сливочное масло — 125 г;

сахар — 125 г + 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

корица — 1 ч. л.

Приготовление:

Взбейте размягченное масло с яйцом, солью и сахаром. Добавьте молоко, затем просеянную муку, замесите тесто. Охладите тесто в холодильнике 30 минут. Раскатайте толщиной 1 см, посыпьте сахаром и корицей. Нарежьте на ромбики, выпекайте при 200°C 10–15 минут. Дайте остыть перед подачей.

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