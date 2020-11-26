Тайная дочь Влада Листьева рассказала об угрозах после смерти отца

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Убитый неизвестными киллерами телеведущий Владислав Листьев оставил после своей смерти множество загадок. В частности, долгое время только самые близкие люди знали, что у звезды российского экрана есть не только сын Александр, но и дочь Валерия от студенческого брака с Еленой Есиной. Сейчас женщине 39 лет, она никогда не видела своего отца.

Как вспоминает в разговоре с журналистами сама Валерия, о том, кто её отец, ей стало известно только в сесмь лет. Листьев видел дочь в последний раз, когда та была ещё младенцем. Мать Валерии развелась с будущей звездой, устав от его постоянных измен. Валерия рассказала, что не получала от отца никакой помощи, кроме алиментов. Однако семья тайной дочери Листьева всё же жила хорошо. Её мать работала в райисполкоме на Каширском шоссе, а бабушка — товароведом в большом магазине на Арбате.

Именно мать первой жены Листьева пыталась организовать встречу бывшего зятя с внучкой. Сам телеведущий, по одной из версий, тоже этого хотел. Своеобразным переговорщиком выступил фокусник Амаяк Акопян. Его разговор с бабушкой Валерии состоялся за день до убийства Листьева.

После произошедшего семью Валерии ожидали длившиеся почти четыре года суды в битве за наследство. В итоге они получили некоторое количество денег, дачный участок в Подмосковье и две машины. Однако распри судами не закончились, родным Валерии домой звонили неизвестные люди и угрожали расправой.

Честно говоря, мы испугались. Бабуле был звонок: «Будешь копать насчет наследства — вас самих закопают». Поэтому мы ограничились тем, что нам согласились отдать, — цитирует женщину «КП».

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в Москве. Киллер застрелил журналиста в подъезде его дома. Ни исполнитель, ни возможный заказчик убийства не найдены.

Как ранее писал NEWS.ru, следователь Борис Уваров, занимавший расследованием убийства Влада Листьева, рассказал о странном поведении его жены Альбины. С Назимовой старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры общался после гибели первого гендиректора компании ОРТ.

Назимова рассказала, что у мужа были проблемы с олигархом Борисом Березовским и его партнёром по бизнесу Бадри Патаркацишвили.