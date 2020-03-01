https://static.news.ru/photo/7d49ad9a-5c03-11ea-be0f-fa163e074e61_660.jpg Влад Листьев Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Следователь Борис Уваров, занимавший расследованием убийства Влада Листьева, рассказал о странном поведении его жены Альбины. С Назимовой старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры общался после гибели первого гендиректора компании ОРТ.

Назимова рассказала, что у мужа были проблемы с олигархом Борисом Березовским и его партнёром по бизнесу Бадри Патаркацишвили. В ходе общения со следователем она вдруг дала интересные показания, сообщает Лента.ру.

Когда беседа закончилась, я ей говорю: хотел бы вас допросить на магнитофон. Но под запись она те интересные сведения повторять не стала, — поясняет следователь.

Уваров отметил, что жена Листьева жаловалась, что Березовский с партнёром постоянно «доставали» их семью. И днём, и ночью они звонили ведущему по телефону. После этих звонков Листьев нервничал и замыкался в себе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, выпустившие три самостоятельных фильма к 25-й годовщине убийства медиаменеджера Владислава Листьева, призвали Следственный комитет и Генеральную прокуратуру возобновить расследование и выяснить, кто убил первого руководителя ОРТ.