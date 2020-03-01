Следователь Борис Уваров, занимавший расследованием убийства Влада Листьева, рассказал о странном поведении его жены Альбины. С Назимовой старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры общался после гибели первого гендиректора компании ОРТ.
Назимова рассказала, что у мужа были проблемы с олигархом Борисом Березовским и его партнёром по бизнесу Бадри Патаркацишвили. В ходе общения со следователем она вдруг дала интересные показания,
Когда беседа закончилась, я ей говорю: хотел бы вас допросить на магнитофон. Но под запись она те интересные сведения повторять не стала, — поясняет следователь.
Уваров отметил, что жена Листьева жаловалась, что Березовский с партнёром постоянно «доставали» их семью. И днём, и ночью они звонили ведущему по телефону. После этих звонков Листьев нервничал и замыкался в себе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, выпустившие три самостоятельных фильма к 25-й годовщине убийства медиаменеджера Владислава Листьева, призвали Следственный комитет и Генеральную прокуратуру возобновить расследование и выяснить, кто убил первого руководителя ОРТ.
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