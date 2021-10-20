Таджикского блогера отправили под суд за провокационную фотосессию

В суд судебного участка Тверского района Москвы направлено уголовное дело против блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой. Им грозит статья за оскорбление чувств верующих из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, сообщает РИА «Новости».

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Муроджонзода (настоящая фамилия блогера – NEWS.ru) Руслани Талабджона и Чистовой Анастасии Александровны назначено на 28 октября в 10.00 в общем порядке судебного разбирательства, – цитирует сообщение агентство.

Бобиева задержали в конце сентября. Полиция отреагировала на фото, где девушка в куртке с надписью «полиция» имитировала оральный секс с блогером. Всё это сопровождалось подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Участники скандальной фотосессии привлечены к aдминистративной ответственности. Однако в Сети появились призыва возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Ранее сообщалось, что Бобиева и 19-летнюю Чистову арестовали на 10 суток. Также девушка может быть оштрафована за незаконное ношение военной и приравнённой к ней формы. Суд также постановил оштрафовать мужчину на пять тысяч рублей и депортировать из России.