Нужен вкусный ужин, но бюджет ограничен? Эти три рецепта помогут накормить семью, потратив минимум денег и времени!
1. Картофельная запеканка с фаршем (стоимость ~150 рублей)
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4 картофелины
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200 г фарша
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1 луковица
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2 яйца
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50 мл молока
Картофель нарежьте тонкими кружочками, выложите слоями с обжаренным фаршем и луком. Залейте яйцами с молоком, запекайте 30 минут при 180 °C.
2. Макароны с яйцом и зеленью (стоимость ~100 рублей)
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200 г макарон
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3 яйца
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Зеленый лук
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Соль, перец
Отварите макароны, смешайте с взбитыми яйцами и обжарьте на сковороде. Посыпьте рубленым луком.
3. Овощная лапша с курицей (стоимость ~170 рублей)
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200 г куриного филе
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1 морковь
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1 кабачок
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200 г лапши
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Соевый соус
Обжарьте кусочки курицы, добавьте овощи соломкой, готовую лапшу и соевый соус. Тушите 5 минут.
Используйте сезонные овощи — они дешевле. Замороженные овощи тоже подойдут и сэкономят время. Эти блюда можно разнообразить специями и соусами из холодильника. Приятного аппетита без удара по бюджету!
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