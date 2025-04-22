Сытный ужин за 200 рублей? Легко! Вот 3 бюджетных рецепта

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Нужен вкусный ужин, но бюджет ограничен? Эти три рецепта помогут накормить семью, потратив минимум денег и времени!

1. Картофельная запеканка с фаршем (стоимость ~150 рублей)

4 картофелины

200 г фарша

1 луковица

2 яйца

50 мл молока

Картофель нарежьте тонкими кружочками, выложите слоями с обжаренным фаршем и луком. Залейте яйцами с молоком, запекайте 30 минут при 180 °C.

2. Макароны с яйцом и зеленью (стоимость ~100 рублей)

200 г макарон

3 яйца

Зеленый лук

Соль, перец

Отварите макароны, смешайте с взбитыми яйцами и обжарьте на сковороде. Посыпьте рубленым луком.

3. Овощная лапша с курицей (стоимость ~170 рублей)

200 г куриного филе

1 морковь

1 кабачок

200 г лапши

Соевый соус

Обжарьте кусочки курицы, добавьте овощи соломкой, готовую лапшу и соевый соус. Тушите 5 минут.

Используйте сезонные овощи — они дешевле. Замороженные овощи тоже подойдут и сэкономят время. Эти блюда можно разнообразить специями и соусами из холодильника. Приятного аппетита без удара по бюджету!

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