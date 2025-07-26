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26 июля 2025 в 07:29

Сытный, но диетический: готовим салат «Восторг» с йогуртом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Восторг» — это легкий и сытный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних калорий. Сочетание запеченного куриного филе, кукурузы и маринованных огурчиков делает вкус ярким, а йогуртовая заправка придает свежесть. Подходит и для ужина, и для перекуса.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 200 г;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • огурцы маринованные — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • йогурт греческий — 140 г;
  • петрушка и укроп сушеные — для филе;
  • соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Запеките филе с солью и сухими травами при 180 ℃ около 30 минут. Остудите и нарежьте кубиками.
  2. Яйцо отварите и также нарежьте кубиками. Огурцы измельчите.
  3. Смешайте все с кукурузой, добавьте тертый чеснок, посолите, поперчите и заправьте йогуртом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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