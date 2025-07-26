Сытный, но диетический: готовим салат «Восторг» с йогуртом

Салат «Восторг» — это легкий и сытный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних калорий. Сочетание запеченного куриного филе, кукурузы и маринованных огурчиков делает вкус ярким, а йогуртовая заправка придает свежесть. Подходит и для ужина, и для перекуса.

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

кукуруза консервированная — 200 г;

огурцы маринованные — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

йогурт греческий — 140 г;

петрушка и укроп сушеные — для филе;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Запеките филе с солью и сухими травами при 180 ℃ около 30 минут. Остудите и нарежьте кубиками. Яйцо отварите и также нарежьте кубиками. Огурцы измельчите. Смешайте все с кукурузой, добавьте тертый чеснок, посолите, поперчите и заправьте йогуртом.

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