Сытный, но диетический: готовим салат «Восторг» с йогуртом

Салат «Восторг» — это легкий и сытный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних калорий. Сочетание запеченного куриного филе, кукурузы и маринованных огурчиков делает вкус ярким, а йогуртовая заправка придает свежесть. Подходит и для ужина, и для перекуса.
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 г;
- кукуруза консервированная — 200 г;
- огурцы маринованные — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- йогурт греческий — 140 г;
- петрушка и укроп сушеные — для филе;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Запеките филе с солью и сухими травами при 180 ℃ около 30 минут. Остудите и нарежьте кубиками.
- Яйцо отварите и также нарежьте кубиками. Огурцы измельчите.
- Смешайте все с кукурузой, добавьте тертый чеснок, посолите, поперчите и заправьте йогуртом.
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