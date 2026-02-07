Зимняя Олимпиада — 2026
Сыр «Филадельфия» больше не покупаю. Просто наливаю молоко в банку и ставлю в холод на ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заквашиваю молоко и сливки — и через сутки у меня на столе настоящий домашний сыр «Филадельфия», который не отличить от знаменитого оригинала! Это гениально просто и удивительно: вы создаете продукт безупречной чистоты, контролируя каждый этап, а результат превосходит все ожидания своей нежностью и аутентичным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: абсолютно гладкий, пластичный и невероятно нежный сливочный сыр с бархатистой текстурой, который легко намазывается и держит форму. Его чистая, деликатная кислинка и богатый молочный вкус без единой нотки крахмала или искусственных загустителей делают его идеальным для десертов, бутербродов и соусов.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 1 литр цельного молока (от 3,2% жирности) и 2–3 столовые ложки йогуртовой закваски; для сметаны — 500 мл сливок (15–20%) и ложка сметанной закваски; для сыра — 300 г получившегося процеженного йогурта, 300 г домашней сметаны, 1 чайная ложка соли и 1–1,5 ч. л. лимонного сока. Сначала приготовьте йогурт: нагрейте молоко до 40°C, смешайте с закваской, разлейте по стерильным банкам и укутайте на 8–10 часов в тепло, после чего охладите в холодильнике. Для сметаны смешайте сливки с закваской и оставьте в тепле на 8 часов. Процедите охлажденный йогурт через марлю в холодильнике 6–8 часов для плотности. Теперь смешайте 300 г этого йогурта с 300 г домашней сметаны, солью и лимонным соком до однородности. Выложите массу на сложенную в несколько слоев марлю, поместите в дуршлаг над миской, установите сверху груз и уберите в холодильник на 12 часов. Чем дольше сыр под прессом, тем плотнее он станет. Готовый сыр можно взбить блендером для идеальной гладкости. Наслаждайтесь вашим творением с зеленью, на тосте или в чизкейке. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

