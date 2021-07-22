Эксперт рассказал, как убрать пробки на дорогах

Аренда жилья рядом с работой поможет избавиться от пробок. Чем ближе люди живут к работе, тем меньше им нужно передвигаться по городу. Об этом NEWS.ru сообщил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
Эксперт считает, что разгрузить российские дороги могут коворкинги. Благодаря удобным рабочим пространствам рядом с домом снизится необходимость ездить на работу в другой район.
Есть достаточно мощные нетранспортные средства снижения транспортного спроса. Например, если человек работает в коворкинге в своём районе в своём дворе, то ему нет необходимости находиться в офисе. По мере развития рынка арендного жилья — а это тоже вполне можно ожидать в рамках тех решений, которые в правительстве уже приняты, — у нас немного улучшится резидентная мобильность (количество переездов семьи за всю жизнь. — NEWS.ru), — рассказал Блинкин.
Эксперт считает, что при высокой резидентной мобильности падает транспортный спрос.
Ранее аналитики ЦИАН назвали города с максимальной доходностью от аренды жилья.