Эксперт рассказал, как убрать пробки на дорогах

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Половина российских туроператоров выполнила обязательства перед туристами, вернув долги 2020 года. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Её слова приводятся на сайте ведомства.

Она отметила, что 80% турфирм погасили большую часть прошлогодних долгов. При этом 50% выполнили обязательства перед путешественниками в полном объёме. Сегодня благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков...