Названы города с максимальной доходностью от аренды жилья

Городами — лидерами по доходности от аренды жилья стали Челябинск, Волгоград и Екатеринбург. При этом средний уровень доходности в городах-миллионниках составляет 5,6%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведённое аналитиками ЦИАН.

В целом доходность от аренды жилья постепенно падает. Так, в 2020 году средние показатели составляли 6,3%, годом ранее — 6,7%, а в 2018 году — более 7,3%. Уменьшение доходности говорит о том, что цены на квартиры растут значительно быстрее стоимости аренды, отмечается в сообщении.

На первом месте по доходности от аренды стоит Челябинск со средними 7,2%. На втором месте Волгоград с доходностью в 6,5%. Замыкают тройку два города-миллионника. Это Екатеринбург и Ростов-на-Дону со значением в 6,4%. Последние места в плане доходности заняли Казань, Санкт-Петербург и Москва, где средний уровень доходности находится на отметке 4,2%.

Кроме того, постепенно увеличивается срок окупаемости жилья. Если в 2018 году этот показатель находился на отметке 13,8 года среди городов-миллионников, то в этом году он увеличился до 18 лет. Дольше всего «отбить» стоимость квартиры в Санкт-Петербурге, на это потребуется 24 года. Меньше всего — в Челябинске, где придётся подождать 13,9 года.

Ранее стало известно, что в Москве вырос спрос на аренду элитного жилья. В столице вдвое вырос спрос на аренду элитного жилья. Самыми популярными местами в плане переселения оказались окрестности Кремля и Тверской район.