Сын Караченцова во время карантина разъехался с супругой

https://static.news.ru/photo/d54e3e94-a194-11ea-bd40-fa163e074e61_660.jpg Андрей Караченцев Фото: АГН «Москва»

Сын Николя Караченцова в период пандемии коронавируса разъехался с женой. Сейчас наследник легендарного советского артиста живёт на даче вместе с младшей дочкой и собакой. Об этом журналистам рассказала вдова актёра Людмила Поргина.

Она подчеркнула, что за день до годовщины смерти Караченцова в семье умерла любимая всеми собака. Потом из приюта взяли другую. Её сын артиста как раз и увёз на дачу вместо с дочкой, чтобы пересидеть там карантин. Там они сажают цветы и поют песни. Его жена, в свою очередь, находится в столичной квартире со старшими детьми.

Поргина сообщила, что её старшая внучка работает волонтёром. А внук собирается поступать в Высшую школу экономики.

Туда сложно пробиться, но он умный и упорный. Очень ждём, когда эта самоизоляция закончится. На море хочется, живого общения с друзьями сильно не хватает. Но надо перетерпеть, — приводит слова Поргинов «Экспресс-газета».

Как ранее писал NEWS.ru, вдова Караченцова заявила, что она проводит самоизоляцию из-за коронавируса на своей даче в Подмосковье без денег. По её словам, пандемия стала временем для того, чтобы «подумать, оглянуться назад».