Сын Боярского раскритиковал проведение концерта Басты в Петербурге

https://static.news.ru/photo/5c391b48-3229-11eb-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Баста во время концерта в Ледовом дворце Фото: bastaakanoggano/instagram.com

Музыкант Баста отыграл концерт в Ледовом дворце на территории Санкт-Петербурга, собрав в одном зале две тысячи человек. Видеозаписи выступления, состоявшегося в период пандемии коронавируса, попали в Сеть и вызвали у многих людей бурю возмущения. В частности, к организаторам концерта с гневной тирадой обратился сын артиста Михаила Боярского, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Он сказал, что каждый день сталкивается с предпринимателями, страдающими от ограничений на фоне пандемии. Однако, заметил Боярский-младший, здоровье граждан превыше всего, поэтому нужно потерпеть. Парламентарий признал это, отметив, что ему очень больно смотреть на людей, которые находятся на грани нервного срыва.

Боярский не понимает, как ему теперь объяснять бизнесменам смысл ограничений после кадров с концерта Басты. Он задаётся ещё одним вопросом: как теперь нормально говорить о необходимости ограничений в театрах с людьми, которые остались без работы.

В открытых источниках сообщается, что ответственные органы заявили о согласованности этих мероприятий и отсутствии нарушений. Напрашивается вопрос — вы ничего там не перепутали? Жду объяснений, — написал Боярский в Instagram, подчеркнув, что лично к Басте претензий не имеет.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга проведут проверки в связи с сообщениями о том, что на концерте рэпера Басты не были соблюдены необходимые меры по сдерживанию коронавирусной инфекции.

Информация о готовящихся проверках появилась после того, как пользователи социальных сетей пожаловались на нарушения нормативов по противодействию распространению COVID-19 во время мероприятия. В частности, были опубликованы видео с концерта, где видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию.