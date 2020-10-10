Свыше 4 тысяч человек вылечились от коронавируса за сутки в России

https://static.news.ru/photo/e36576c4-0ba1-11eb-8d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки от коронавируса в России излечились 4240 пациентов. Общее число переболевших с начала пандемии составило 1 020 442 человека. Такие данные на утро 11 октября приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также от COVID-19 за сутки скончались 149 пациентов. Всего жертвами инфекции стали около 22,6 тысячи человек. Количество новых случаев заражения составило 13,6 тысячи. Число заболевших за время пандемии в стране приближается к 1,3 млн.

Ранее главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал официальную статистику по коронавирусу. Нынешняя статистика заражений лишена смысла, она не отражает реальной картины распространения инфекции, считает он. Доктор также отметил ошибочность интерпретации данных и однобокое представление о масштабах заболеваемости. Медик указал на рекордную цифру новых выявляемых случаев, но напомнил, что с весны, показатели которой превышены осенью, существенно увеличился объём тестирования, писал NEWS.ru.