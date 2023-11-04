«Святыня дома»: протоиерей назвал чудом обретение подлинной Казанской иконы Протоиерей Харитонов назвал «большим чудом» обретение подлинника Казанской иконы

Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Обретение подлинника Казанской иконы является большим чудом для всего народа России, заявил NEWS.ru настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов. По его словам, это говорит о том, что Господь верит в «наше Отечество». Казанский образ особо почитаем на Руси, добавил он.

Это большое чудо для всего нашего народа — обретение подлинного образа Казанской иконы! Святыни возвращаются домой. Это говорит нам о том, что Господь и Матерь Божия верят в наше исправление, верят в наше Отечество, верят, что мы станем опять благочестивыми и будем верными его Церкви, — отметил протоиерей.

Практически каждый россиянин знаком с этой иконой и хранит у себя ее дома, уверен священнослужитель. К Казанскому образу обращаются за помощью и, конечно же, получают ее, добавил он.

Константин Харитонов также объяснил, почему о возвращении подлинника не сообщали: по его словам, патриарх должен был убедиться в том, что это действительно оригинал.

Когда полностью было доказано, что этот образ 1580 года, так сразу всем было открыто. Что важно, в такой праздничный день — память Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства, — сообщил священник.

Патриарх Кирилл представил подлинник чудотворной Казанской иконы 2 ноября. По его словам, обнаружение этого живописного изображения можно считать историческим событием. Икона считалась утерянной более 100 лет назад.