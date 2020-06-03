Священников Москвы протестируют на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/da58f7ea-a59e-11ea-96b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское духовенство и монашествующих начнут тестировать на антитела к коронавирусной инфекции. Такое решение было принято в связи с предстоящими планами вновь открыть храмы для молящихся.

Тестировать священников будут в церковной Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского. В медучреждении ранее на средства благотворителей было закуплено специальное дорогостоящее оборудование.

Об этом рассказал директор и главврач ЦКБ святителя Алексия Алексей Заров.

Помимо лаборатории в больнице для диагностики коронавируса организовали КТ-амбулаторный центр и диагностический кабинет, а также проводят выездные тестирования священнослужителей и насельников монастырей Москвы и Московской области, пишет РИА Новости.

Ранее рабочая группа при патриархе по противодействию распространению коронавируса сообщила о планируемом открытии православных храмов. Прихожане смогут посетить религиозные учреждения с 6 июня. Доступ будет осуществляться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе по социальному дистанцированию, сообщал NEWS.ru.