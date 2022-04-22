Священник рассказал, обязательно ли православным посещать кладбища на Пасху

Священник РПЦ Стефан Домусчи в беседе с NEWS.ru объяснил, откуда пошла традиция ходить на кладбища во время православной Пасхи. По его словам, в советское время посещение кладбищ было альтернативой прихода в храм, так как проявлять традиционную религиозность тогда было фактически запрещено. Сейчас же могилы умерших родственников и близких следует посещать, предварительно приняв участие в церковной службе.

Главное, что не устраивает в современном подходе Церковь, — это когда идут на кладбище вместо того, чтобы идти в храм. Если «вместе», то ничего особенного или сильно противоречащего вере [в этом нет], — подчеркнул Домусчи.

Он также отметил, что для поминовения усопших формально установлен особый день — вторник недели, следующей после пасхальной, в который также возможно посещение кладбищ. Кроме того, священник заявил, что совмещать посещение кладбища на Пасху и уход за могилой не стоит и саму могилу лучше привести в порядок заранее. Он объяснил это тем, что «христосование» с умершими родственниками после церковной службы было и остаётся прежде всего частью пасхального обряда и радости, связанной с Воскресением Христа.

Ранее в Санкт-Петербургской митрополии рассказали, откуда появилась традиция красить пасхальные яйца в красный цвет. Эта традиция зародилась в связи с легендой о Марии Магдалине, которая принесла римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами: «Христос воскресе». Тот, в свою очередь, разозлился и потребовал доказательства того, что мёртвые могут воскреснуть, после чего яйцо в руках правителя внезапно окрасилось в красный цвет.

Отмечается, что верующим людям на Пасху крайне важно посетить литургию и причаститься Святых Христовых Тайн. Также им стоит посетить и ночную литургию, но если это не представляется возможным, во всех храмах утром в воскресенье проводят ещё одну праздничную литургию.