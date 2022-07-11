Священник объяснил, можно ли крестить детей из ЛГБТ-семей Священник Ткачёв: крестить детей в ЛГБТ-семьях можно и нужно, учитывая некоторые нюансы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крестить детей в ЛГБТ-семьях можно и нужно, учитывая некоторые нюансы, сообщил священник Андрей Ткачёв в разговоре с «Царьградом». У ребёнка обязательно должны быть верующие поручители, которые будут в ответе за его христианское воспитание. Священник также выступил против торжественного ритуала, который легитимизирует однополые семьи.

Ребёнок, конечно, ни в чём не виноват, и его крестить нужно, можно. Но здесь есть ряд вопросов. <...> Непременным условием должно быть то, что у ребёнка должны быть верующие воспреемники, которые будут отвечать за его христианское воспитание, — сказал Ткачёв.

Так священник прокомментировал сообщение о том, что в Греции американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор впервые покрестил детей из гомосексуальной семьи. Актёр Эванджело Бусис и дизайнер одежды Питер Дундас поделились снимками с таинства в своих соцсетях. Дизайнер выразил надежду, что подобное крещение будет не последним в православной культуре и «каждый сможет почувствовать, что у него есть место в выбранной им вере».

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет рассмотреть петицию о легализации однополых браков в стране. Соответствующая инициатива за месяц набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте главы государства.