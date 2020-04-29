Священник Александр Шаргунов тяжело заболел

https://static.news.ru/photo/6c177e12-8999-11ea-9f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: 3saintschurch/Facebook.com

Известный московский священник, настоятель храма святителя Николая в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов заразился, предположительно, коронавирусом.

Также заболели другие служащие храма — дьякон и двое алтарников, передаёт РИА Новости. Сын священника, писатель и депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, сообщил, что его отец болеет тяжело, с подозрением на «эту самую заразу» и попросил молиться за протоиерея. Александру Шаргунову 79 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Село Дивеево закрыли на карантин, когда число заболевших достигло 56. К 27 апреля в селе было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.