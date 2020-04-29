Священник Александр Шаргунов тяжело заболел

Известный московский священник, настоятель храма святителя Николая в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов заразился, предположительно, коронавирусом.
Также заболели другие служащие храма — дьякон и двое алтарников,
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Село Дивеево закрыли на карантин, когда число заболевших достигло 56. К 27 апреля в селе было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.
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