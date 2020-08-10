Свидетели по делу младшей из сестёр Хачатурян допрошены в суде

https://static.news.ru/photo/d08f9a36-db57-11ea-bd34-fa163e074e61_660.jpg Мария Хачатурян Фото: City News Moskva/Global Look Press

Свидетели по делу младшей из сестёр Хачатурян — Марии — допрошены в суде. Сёстры обвиняются в убийстве тирана-отца.

Первые же свидетели по делу Марии, которую судят первой, рассказали, что тирания — норма для кавказского воспитания. И в этом они не видят ничего предосудительного, пишет «Коммерсант».

Слушание проходило в закрытом режиме из-за возможного оглашения данных личной жизни девушек. Дело Марии Хачатурян выделено из общего производства из-за результатов психолого-психиатрической экспертизы. Её судьбу суд присяжных решать не будет. Девушка некоторое время провела в СИЗО, сейчас она проживает в московской квартире, ей запрещены некоторые действия.

В суде Мария была не в клетке для подсудимых, а на отдельной скамье, со своей матерью Аурелией.

Сейчас мать проживает вместе с дочерью и сопровождает её на заседания. В суде Мария заявила, что готова давать показания, но не согласна проходить даже амбулаторное лечение и не согласна, что принимала участие в убийстве отца «из острой неприязни». Девушка заявила, что защищала жизнь свою и своих сестёр, а старшая сестра Крестина вовсе не участвовала в происходящем.

В суде успели дать показания сестра погибшего Михаила Хачатуряна Наира, муж другой сестры Геннадий Мусаелян. Отца девочек они охарактеризовали как «прекрасного человека и отца», но применявшего суровые методы воспитания. Последнее свидетели объяснили национальными традициями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на следующий день после заседания суда над Ангелиной и Крестиной Хачатурян, где решался вопрос об участии присяжных, родственники убитого Михаила Хачатуряна собрали пресс-конференцию. Мероприятие проходило на площадке канала «360».