Свидетель по делу Ефремова Кобец не признался в даче ложных показаний

https://static.news.ru/photo/0c97adf6-9d14-11eb-8c96-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда/РИА Новости

Александр Кобец, выступавший свидетелем со стороны защиты на процессе актёра Михаила Ефремова, отказался признавать свою вину в даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Сегодня Пресненский суд приступил к рассмотрению дела Кобца.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 307 УК — заведомо ложные показания свидетеля. Давая свидетельские показания в суде, Кобец утверждал, что видел, как со стороны водительского сиденья машины Ефремова вышел молодой человек с тёмными волосами без седины. Однако позже в ходе допроса выяснилось, что мужчина близорук, а в день ДТП и вовсе был пьян.

Вскоре после вынесения приговора Ефремову МВД возбудило дела против Кобца и ещё двух свидетелей защиты — Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. Их дела поступили в Пресненский суд 8 апреля. Рассмотрение дела Гаева назначено на 20 апреля, Бадасяна — на 19-е.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев, писал NEWS.ru.