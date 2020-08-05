Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским

https://static.news.ru/photo/cb82ae44-d7c8-11ea-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владислав Женжебир — свидетель по делу Михаила Ефремова — сказал, что перед ДТП автомобиль актёра несколько раз резко тормозил и выходил на встречную полосу.

Я был за рулём, двигался по Садовому кольцу, когда передо мной был автомобиль. Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал за встречную полосу, он несколько раз резко тормозил передо мной, — сказал Женжебир.

По его словам, если бы он сам не тормозил, то автомобили могли бы столкнуться. Также он отметил, что машина Ефремова в какой-то момент проехала прямо вместо входа в поворот, после чего пересекла сплошную линию и врезалась в автомобиль потерпевшего.

После этого, рассказал свидетель, Ефремов подходил к его товарищу, спрашивал о пострадавших и просил угостить его сигаретой.

Поздним вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина.

Почётный адвокат России Александр Островский раскритиковал стратегию защиты актёра в суде и неодобрительно отозвался об адвокате артиста Эльмане Пашаеве. Островский считает, что отрицание очевидных вещей во время процесса только ухудшает отношение суда к Ефремову, а если бы актёр признал свою вину в ДТП со смертельным исходом, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания срока в колонии-поселении, писал NEWS.ru.