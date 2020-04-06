Свердловский депутат предложил испытать на нём вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d8d8a9d0-77ed-11ea-9b17-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Вегнер Фото: Вячеслав Вегнер/facebook.com

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выразил готовность принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса.

С соответствующим предложением он обратился к президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

На молодых проводить такие эксперименты нет смысла. Многие врачи заявляют, что он их обходит стороной <...> Поэтому нужны люди из группы риска, — написал в Facebook 61-летний парламентарий.

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На вопрос РИА Новости о том, почему предложение адресовано лидерам зарубежных стран, Вегнер пояснил , что в России тестирование вакцины проводится пока только на животных. На людях испытания в ближайшее время проводить не планируется.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели — примерно 263 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что доклинические исследования вакцин от коронавируса начнутся в России 11 мая.