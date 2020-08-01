Супруга рэпера Картрайта признала себя виновной в его убийстве

https://static.news.ru/photo/ee197a6e-d3e5-11ea-9f04-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/andy_cartwright

Жена рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) признала вину в убийстве супруга, но не рассказала следствию о мотиве преступления.

В ходе допроса она отказалась отвечать на этот вопрос, сославшись на плохое самочувствие, сообщает телеканал РЕН ТВ. Не установлен пока и способ убийства.

Адвокат Ирина Скурту, в свою очередь, утверждает, что Кохал не признавала вину. Она настаивает на том, что расчленила тело супруга, когда тот уже был мёртв.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге, в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела рэпера лежали в холодильнике. Со слов супруги, он умер от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от трупа. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

По факту обнаружения останков СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). По мнению одного из друзей Картрайта, он мог умереть в результате ритуального обряда, проведённого его женой, которая с некоторых пор увлеклась эзотерикой. Также выдвигалось предположение, что причиной смерти музыканта мог стать сердечный приступ.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты Картрайта просят выдать им его останки для кремации. Скурту пояснила, что это невозможно, поскольку может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации. Она также отметила, что останки могут быть захоронены только через месяц-два с разрешения следствия.