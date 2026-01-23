Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 07:01

Суп без мяса, но с характером: рыбные консервы превратят обед в праздник вкуса

Домашний сытный и ароматный суп точно понравится вашим домочадцам. Рецепт с рыбными консервами — настоящая находка для занятых хозяек. Блюдо получается наваристым, с насыщенным вкусом, а готовится проще, чем кажется. Главное — соблюдать баланс ингредиентов и не торопиться.

Для супа возьмите 240 г консервов в томатном соусе, 1,5 литра воды, 2 ст. ложки риса, 2 картофелины, половину моркови, одну луковицу, 1–2 зубчика чеснока, 1,5 ст. ложки растительного масла, один лавровый лист и зелень для подачи.

Начните с того, что доведите воду до кипения, затем добавьте нарезанный кубиками картофель. Пока он варится, приготовьте зажарку: мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте до золотистого цвета. Переложите овощи в кастрюлю. Промойте рис и отправьте следом. Варите до мягкости картофеля и риса, а затем добавьте размятые консервы. В конце приправьте лавровым листом, солью и свежемолотым перцем. Перед подачей посыпьте зеленью — и наслаждайтесь ароматным обедом!

