«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса Турист из Нидерландов окунулся в якутскую прорубь при –52 градусов

Блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам приехал Якутск и окунулся в ледяную прорубь при –52 градусов. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что пробыл в ледяной воде около 50 секунд.

Когда я вышел из воды, это была какая-то сумасшедшая боль. Я чувствовал, как бешено колотится сердце. Я подумал: «Окей, это было не очень умно. Я не готов, я не человек, который занимается купанием в ледяных прорубях, я просто тупой турист с Запада». И я запаниковал, — рассказал ван Дам.

При этом блогер выразил желание посетить в следующем году Верхоянск или на Камчатку. В будущем он хочет выпустить серию фильмов о жизни в суровых климатических условиях.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальное потепление надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан. По его словам, в этих регионах развивается глубокий циклон. Даже в самой холодной точке мира — Оймяконе — потеплеет до −25 градусов.