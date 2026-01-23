Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:29

«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса

Турист из Нидерландов окунулся в якутскую прорубь при –52 градусов

Читайте нас в Дзен

Блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам приехал Якутск и окунулся в ледяную прорубь при –52 градусов. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что пробыл в ледяной воде около 50 секунд.

Когда я вышел из воды, это была какая-то сумасшедшая боль. Я чувствовал, как бешено колотится сердце. Я подумал: «Окей, это было не очень умно. Я не готов, я не человек, который занимается купанием в ледяных прорубях, я просто тупой турист с Запада». И я запаниковал, — рассказал ван Дам.

При этом блогер выразил желание посетить в следующем году Верхоянск или на Камчатку. В будущем он хочет выпустить серию фильмов о жизни в суровых климатических условиях.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальное потепление надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан. По его словам, в этих регионах развивается глубокий циклон. Даже в самой холодной точке мира — Оймяконе — потеплеет до −25 градусов.

морозы
блогеры
Якутия
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.