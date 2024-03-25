В «Крокусе» детей заставили танцевать в разгар теракта СК проверит организаторов турнира по танцам в «Крокусе» в разгар теракта

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Судья чемпионата России по бальным танцам Карина Калиничева настаивала на продолжении соревнований в концертном зале «Крокус Сити Холл» после начала террористического акта, заявила NEWS.ru адвокат и руководитель благотворительного фонда «Мы рядом» Ольга Лукманова. Юрист написала заявление в Генеральную прокуратуру и Следком с требованием провести проверку в отношении организаторов турнира.

По словам юриста, организаторы продолжали турнир, велели детям танцевать и «никуда не расходиться», они также закрыли выходы. Только благодаря действиям родителей дети смогли выбраться, добавила Лукманова.

У меня огромное количество обращений от мам, которые вместе с детьми выжили буквально чудом. Считаю, что госпожа Калиничева повела себя неправильно: вместо организации эвакуации, она настаивала на продолжении турнира. Такое отношение к детям, к их здоровью и жизням считаю недопустимым! Ведь они могли пострадать, получить увечья, погибнуть. Уверена, что Генеральная прокуратура и Следственный комитет разберутся в ситуации, — сказала адвокат.

Собеседница сообщила, что обращение подготовлено на имя Генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича и председателя Следственного комитета Бастрыкина Александра Ивановича. Лукманова просит дать уголовно-правовую оценку действиям судьи турнира.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.