Суды вынес приговор мужу рязанской журналистки за убийство жены

Алексей Шепляков был приговорён к семи годам тюрьмы за убийство жены Жанны. Она была главным редактором портала «Рязань.Лайф», сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда.

Преступление произошло в ночь на 15 января 2021 года в квартире Жанны на улице Гоголя. Алексей Шепляков нанёс супруге 15 ударов ножом, состояние аффекта экспертиза не подтвердила. Жанне Шепляковой было 33 года, у пары остались дети.

Помимо назначенного наказания, суд постановил, что преступник должен будет возместить моральный ущерб.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что намерен подать административный иск в отношении председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Причина — игнорирование СКР официального запроса издания по делу убитой журналистки Анны Политковской. Муратов считает, что поиски заказчиков убийства Политкoвской, застреленной в 2006 году, в настоящий момент фактически не вeдутся.