Судно с туристами перевернулось в Крыму из-за медузы

В Крыму перевернулось маломерное прогулочное судно с 10 туристами на борту. Виновницей происшествия оказалась медуза, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ЛУ МВД на транспорте.

Инцидент произошёл у мыса Фиолент, примерно в 10 километрах от берега. Во время морской прогулки пассажиры судна заметили медузу и бросились её рассматривать. В результате резкого смещения центра тяжести и сильного крена на один борт судно перевернулось. Все находившиеся на его борту оказались в воде.

Туристов спасли и доставили на берег проходившие поблизости экскурсионные суда. Никто из них не пострадал. В отношении капитана прогулочного судна проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге лодка с пассажирами врезалась в набережную и перевернулась. Пострадали пять человек, в том числе дети. Предполагается, что взрослые пассажиры лодки находились в нетрезвом состоянии.