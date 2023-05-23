Судмедэксперт рассказал, чем можно заразиться от трупа Судмедэксперт Туманов сообщил, что от трупа можно заразиться гепатитом, ВИЧ и туберкулезом

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Судебный медицинский эксперт в ходе работы может заразиться ВИЧ, туберкулезом или гепатитом, рассказал NEWS.ru судмедэксперт Эдуард Туманов. Он объяснил, что столкнуться с такими заболеваниями специалист может, если не соблюдает правила личной и коллективной безопасности и ведет нездоровый образ жизни.

Если не соблюдает элементарные правила техники безопасности и, скажем так, ведет нездоровый образ жизни, то подвержен рискам. Не только туберкулез, но и, допустим, гепатит, и СПИД тот же самый, потому что он трансмиссивно, то есть кровяным путем может передаваться, — рассказал Туманов.

Кроме того, судмедэксперт рассказал об ужасах смерти, о работе на месте крушения самолета, о том, почему судебные медики не любят работать с утопленниками, и о запахах, которые помогают распознавать заболевания. Подробнее — в подкасте NEWS.ru.