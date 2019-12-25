https://static.news.ru/photo/e818c35e-2751-11ea-aba3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Пелевин Фото: Владимир Солнцев/ТАСС

Московские приставы ищут писателя Виктора Пелевина. Причиной стал долг за «коммуналку» в 234 рубля.

Сообщается, что задолженность появилась после судебного разбирательства между писателем и налоговой инспекцией № 26. Исполнительный лист был передан приставам 11 декабря 2019 года, пишет Lenta.ru.

На сегодняшний день Виктор Пелевин является одним из самых популярных российских писателей. Он никогда не появлялся на публике, поэтому многие читатели убеждены, что его не существует.

Однако в декабре 2018 года NEWS.ru сообщал, что ФНС России доказала существование писателя.