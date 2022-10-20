Суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову

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Марина Овсянникова

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, находящуюся в бегах вместе с дочерью. В августе Овсянникова была отправлена под домашний арест до 9 октября по делу о дискредитации воск РФ, уточняет РБК.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Овсянниковой Марины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ, — говорится в решении суда.

Журналистка объявлена в международный розыск. Накануне побега Овсянникова записала обращение, в котором указала, что не согласна находиться под домашним арестом.

Адвокат экс-редактора Первого канала сообщил, что журналистка находится в безопасности в одной из европейских стран, однако, отказался назвать, в какой именно.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы ограничил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову в родительских правах. Суд вынес решение в пользу отца и определил местом проживания общих детей его жилплощадь. Овсянникову также обязали выплачивать алименты.