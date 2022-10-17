Суд ограничил Овсянникову в родительских правах

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы

Черемушкинский районный суд Москвы ограничил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову в родительских правах, сообщил «Осторожно, новости» адвокат Дмитрий Захватов. Суд вынес решение в пользу отца и определил местом проживания общих детей его жилплощадь. Овсянникову также обязали выплачивать алименты.

Судья вынес решение в пользу отца и определил место проживания общих детей бывшей журналистки Первого канала и режиссера RT с отцом. За это выступали органы опеки, также на заседании выступил старший сын журналистки — он тоже высказался за то, чтобы жить с Игорем Овсянниковым, — передает портал.

Ранее сообщалось, что Овсянникова вместе с дочерью покинула Россию после того, как скрылась из-под домашнего ареста. По словам ее адвоката Дмитрия Захватова, женщина находится под защитой «одного из государств» Европы.

В середине августа Овсянникову отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии РФ. Мера пресечения действовала до 9 октября. Журналистке может грозить до 10 лет тюрьмы. Женщина сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября. Она скрылась в неизвестном направлении вместе с 11-летней дочерью.