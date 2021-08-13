Суд взыскал с Леонида Волкова 500 тысяч по иску Евгения Пригожина

Пролетарский районный суд Твери взыскал с руководителя региональной сети штабов оппозиционера Алексея Навального (штабы Навального признаны российскими властями экстремисткой организацией) Леонида Волкова 500 тысяч рублей по иску предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Судья Надежда Леонтьева в ходе закрытого заседания частично удовлетворила иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмену не понравились публикации Волкова на его личных страницах в Facebook и Telegram.

В результате суд потребовал от политика удалить публикации и опровергнуть их путём дословного размещения резолютивной части судебного решения. Опровержение должно сохраняться в течение года со дня опубликования. Также он должен выплатить Пригожину 500 тысяч рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Волков в 2019 году уехал из России из-за риска уголовного преследования и сейчас живёт в Вильнюсе.

Ранее Московский городской суд обязал признанное российскими властями иноагентом интернет-издание «Медуза» удалить материал с биографией предпринимателя Евгения Пригожина. Кроме того, журналисты должны будут выплатить бизнесмену 80 тысяч рублей. Изданию предписали удалить материал «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.

Пригожин является ресторатором и владеет кейтеринговым бизнесом. Из-за организации питания высших лиц в СМИ его называют «поваром Путина». Кроме того, его считают негласным владельцем некоторых медиаресурсов, а представители оппозиции связывают имя предпринимателя с «фабрикой интернет-троллей» и вооружённым формированием ЧВК Вагнера.