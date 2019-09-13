https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Молодой человек, обвиняемый в убийстве жены фермера, на которого работал на хуторе Варламов Волгоградской области, приговорён к 17 годам и 10 дням колонии строгого режима. По версии следствия, он совершил преступление на глазах детей женщины.

Студент сначала признал вину, однако потом отказался от своих показаний и сообщил, что совершил только разбойное нападение, передаёт РИА Новости . Адвокат подсудимого просил оправдать его.

Помимо заключения преступник должен выплатить полтора миллиона рублей моральной компенсации. Приговор арбитража ещё не вступил в законную силу.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. По данным правоохранительных органов, молодой человек ворвался в дом своего работодателя с молотком в поисках денег. Он несколько раз ударил инструментом женщину, находившуюся в здании. В результате она скончалась на глазах двоих маленьких детей. Преступник не смог ничего украсть, так как пришёл хозяин дома и спугнул его.

Как ранее писал News.ru, Курский областной суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима жителя города Железногорска Виталия Пащевского, обвиняемого в убийстве семилетнего Данилы Бирюкова.

Его признали виновным по статьям УК «Убийство малолетнего, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», «Распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», «Использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов» и «Насильственные действия сексуального характера».