Молодой человек, обвиняемый в убийстве жены фермера, на которого работал на хуторе Варламов Волгоградской области, приговорён к 17 годам и 10 дням колонии строгого режима. По версии следствия, он совершил преступление на глазах детей женщины.
Студент сначала признал вину, однако потом отказался от своих показаний и сообщил, что совершил только разбойное нападение, передаёт
Помимо заключения преступник должен выплатить полтора миллиона рублей моральной компенсации. Приговор арбитража ещё не вступил в законную силу.
Инцидент произошёл в октябре 2018 года. По данным правоохранительных органов, молодой человек ворвался в дом своего работодателя с молотком в поисках денег. Он несколько раз ударил инструментом женщину, находившуюся в здании. В результате она скончалась на глазах двоих маленьких детей. Преступник не смог ничего украсть, так как пришёл хозяин дома и спугнул его.
Как ранее писал News.ru, Курский областной суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима жителя города Железногорска Виталия Пащевского, обвиняемого в убийстве семилетнего Данилы Бирюкова.
Его признали виновным по статьям УК «Убийство малолетнего, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», «Распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», «Использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов» и «Насильственные действия сексуального характера».