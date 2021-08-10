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Суд вынес оправдательный приговор задушившей мужа медсестре

10:54, 10 августа 2021
Суд вынес оправдательный приговор задушившей мужа медсестре Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Белгородский областной суд вынес оправдательный приговор по делу 59-летней медсестры, обвинявшейся в убийстве своего мужа. Об этом сообщается на сайте суда.

За оправданной признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, — говорится в сообщении.

Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. В законную силу он пока не вступил и может быть обжалован.

Согласно материалам дела, медсестра задушила своего мужа в ноябре 2019 года. До этого она в течение 20 лет ухаживала за ним, поскольку мужчина был парализован и не мог самостоятельно двигаться и питаться. Со временем он стал раздражительным и начал вымещать злость на супруге.

Некоторое время назад присяжные единогласно оправдали женщину. Они сочли недоказанным преступление. В соответствии с законодательством оправдательный вердикт присяжных обязателен для судьи и влечёт за собой постановление оправдательного приговора.

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