Суд вынес оправдательный приговор задушившей мужа медсестре

Белгородский областной суд вынес оправдательный приговор по делу 59-летней медсестры, обвинявшейся в убийстве своего мужа. Об этом сообщается на сайте суда.

За оправданной признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, — говорится в сообщении.

Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. В законную силу он пока не вступил и может быть обжалован.

Согласно материалам дела, медсестра задушила своего мужа в ноябре 2019 года. До этого она в течение 20 лет ухаживала за ним, поскольку мужчина был парализован и не мог самостоятельно двигаться и питаться. Со временем он стал раздражительным и начал вымещать злость на супруге.

Некоторое время назад присяжные единогласно оправдали женщину. Они сочли недоказанным преступление. В соответствии с законодательством оправдательный вердикт присяжных обязателен для судьи и влечёт за собой постановление оправдательного приговора.