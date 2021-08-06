Присяжные оправдали жительницу Белгорода, убившую парализованного мужа

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в отношении 59-летней медсестры из Белгорода, которую обвиняют в убийстве парализованного мужа. Об этом говорится на сайте Белгородского областного суда.

По информации следствия, супружеская пара жила благополучно, пока у мужа не случился инсульт, из-за которого у него парализовало левую часть тела. Это произошло больше 20 лет назад.

С тех пор женщина ухаживала за супругом, который не мог двигаться и есть. Со временем он стал раздражительным и начал вымещать злость на жене. Поэтому, как считают следователи, она задушила его в ноябре 2019 года.

Присяжные оправдали женщину, которую обвиняли по статье об убийстве находящегося в беспомощном состоянии человека. Они решили, что не было события преступления. Дальнейшее судебное разбирательство пройдёт уже без присяжных.

Ранее Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере.