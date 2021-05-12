Суд рассмотрит вопрос о новых штрафах Telegram 10 июня

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Рассмотрение новых протоколов в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещённый контент назначено на 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Протоколы были составлены Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена российским законодательством). Претензии у ведомства вызвали сообщения о несогласованных с властями акциях протеста.

Протоколы будет рассматривать 442-й мировой участок. По каждому из них мессенджеру грозит штраф в размере 4 млн рублей. Общая сумма взыскания может составить 16 млн рублей.

Ранее стало известно, то Telegram оштрафовали на 5 млн рублей за отказ удалить сообщения о митингах. Решение было принято на основании двух протоколов.

В Петербурге за аналогичное нарушение была оштрафована социальная сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей. Кроме того, крупные штрафы за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора грозят Twitter, Google и Facebook.