Суд рассмотрит вопрос о новых штрафах Telegram 10 июня

Рассмотрение новых протоколов в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещённый контент назначено на 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
Протоколы были составлены Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена российским законодательством). Претензии у ведомства вызвали сообщения о несогласованных с властями акциях протеста.
Протоколы будет
Ранее стало известно, то Telegram оштрафовали на 5 млн рублей за отказ удалить сообщения о митингах. Решение было принято на основании двух протоколов.
В Петербурге за аналогичное нарушение была оштрафована социальная сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей. Кроме того, крупные штрафы за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора грозят Twitter, Google и Facebook.