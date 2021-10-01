Суд продлил арест Фургала до 7 декабря

Московский городской суд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 7 декабря, защита намерена подать апелляцию. Об этом сообщил адвокат Фургала Михаил Карапетян, передаёт ТАСС. Бывший чиновник обвиняется в организации убийств бизнесменов.

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил ему срок содержания под стражей до 7 декабря. Мы намерены обжаловать это решение в апелляции, — сказал Карапетян.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, на нём лично присутствовал Сергей Фургал. Следователь настаивал на удовлетворение ходатайства, прокурор его поддержал. Защита просила смягчить меру пресечения экс-губернатора.

Ранее Фургал жаловался на отсутствие медицинской помощи в СИЗО Лефортово, которая была ему необходима из-за осложнённого течения коронавируса. Также экс-губернатор заявил, что ему не были представлены доказательства его причастности к преступлениям.

Представитель ЛДПР Сергей Фургал находится в СИЗО с июля 2020 года. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств двух предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, Следственный комитет вменяет экс-губернатору покушение на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признаёт.