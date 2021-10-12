Суд признал законным условный срок Олегу Навальному по «санитарному делу»

Московский городской суд отклонил жалобу защиты на приговор Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Никоса Параскевова. Суд предыдущей инстанции приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и не нашёл оснований для её удовлетворения, — рассказал защитник.

Сейчас приговор вступил в законную силу. Юрист пообещал обжаловать это решение в кассационной инстанции, а затем в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Кире Ярмыш — полтора года ограничения свободы, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.