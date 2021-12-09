Суд признал законным решение выдворить из России комика Мирзализаде

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу стендап-комика Идрака Мирзализаде, который просил отменить запрет на его пребывание в России из-за шутки на тему межнациональных отношений. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Решение районного суда оставлено без изменений, — сказала собеседница агентства.

В ближайшее время МВД должно установить разумный срок запрета пребывания комика в России.

В конце июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело из-за шутки в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. 9 августа Таганский районный суд Москвы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил 10 суток ареста. Мосгорсуд признал данное решение законным.

В конце августа МВД приняло решение, что пребывание в России гражданина Белоруссии Мирзализаде нежелательно, причём пожизненно. Он подал в суд.

Позже суд обязал МВД установить комику разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного. Комик пытался обжаловать и это решение.

Мирзализаде ранее заявлял, что виновным в разжигании межнациональной розни себя не признаёт, но раскаивается. По его словам, шутка была выдернута из контекста и неправильно понята. Десятки российских комиков записали видео в его поддержку.