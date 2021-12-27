Суд признал законным прекращение дела о вымогательстве против банды Цапка

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал законным постановление о прекращении уголовного дела в отношении участников банды Цапка о вымогательстве. Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы на соответствующее постановление следователей Главного управления МВД РФ по Ростовской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Жалобу ранее подала защита бизнесмена Александра Исюка, у которого бандиты в 2010 году требовали 70 млн рублей и машину Land Rover.

Постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 27 декабря 2021 года жалоба адвоката Процевитого Н. Н., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах Исюка А. Г., о признании незаконным постановления начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ильиной В. В. от 5 апреля 2021 года о прекращении уголовного дела в отношении Цапка С. В., Цеповяза В. А., Стрельцова Ф. Е., Алексеева В. А., Стришней Н. И., Стришнего И. И. оставлена без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Постановление Ленинского суда может быть обжаловано. Следствие считает, что Исюк подал заведомо ложное заявление о вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь шла о деле, возбуждённом в отношении членов банды Цапков в 2019 году.

О банде Цапков стало известно после убийства 12 человек в станице Кущёвская в ноябре 2010 года. По данным следователей, всего на счету преступников 19 убийств, совершённых с 1998 по 2010 год. В 2013-м суд приговорил Сергея Цапка — лидера ОПГ — к пожизненному заключению. В июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Другой член группировки Вячеслав Цеповяз был приговорён к 20 годам лишения свободы.